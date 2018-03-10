Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Решение польского Сейма о принятии поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии, снизит политическую поддержку Киева со стороны Варшавы и "наложит ограничения" на дружбу украинцев и поляков, считают опрошенные эксперты.
В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
После поведения украинских властей становится непонятно, планируют ли Порошенко и его команда вызволить еще некое количество пленных из самопровозглашенных ДНР/ЛНР и РФ или уже им на них наплевать, отмечает политолог Михаил Погребинский.
Технологическая революция привела к тому, что политические профессии становятся массовыми, а сами массы готовы воспринимать "на ура" творцов политических сенсаций. В этих условиях важно сохранить профессиональные критерии, считают политологи.
Президенту будет крайне сложно найти виновных в происходящем с экс-президентом Грузии, к тому же у Саакашвили есть очень влиятельные покровители, призывающие все делать по закону, отмечает политолог Михаил Погребинский.
По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, электорально пока нет ни одной политической силы, которая соответствует мнениям значительного числа украинских граждан и предложила бы выход из ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, электорально пока нет ни одной политической силы, которая соответствует мнениям значительного числа украинских граждан и предложила бы выход из ситуации.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в пресс-центре РИАНовости Украина обратил внимание, что Юлия Тимошенко дистанцировалась от акций протеста под Верховной Радой.
По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии, если бы у украинской власти была бы цель реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса, они бы не вводили тотальное вытеснение русского языка из школ.
По словам политолога Михаила Погребинского, тема прав человека – это ключевая тема европейских ценностей, самая главная, но все уже должны были многократно убедиться в том, что европейским институтам совершенно наплевать: реализуются ли эти ценности в Украине или нет.
Все, что происходит в контексте миротворцев – виртуально, оно не связано с реальной политикой, поскольку предложения Украины и РФ – абсолютно несовместимы, подчеркнул политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам директора украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, экс-губернатору Одесской области и лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили посоветовали притормозить со своим туром.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что победа экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона - "более вероятная, она не завершает кризис европейских элит, а просто продолжает его".
По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, для отставки премьер-министра Владимира Гройсмана в парламенте не хватает голосов депутатов.
Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что произошедшее в Княжичих могло бы стать поводом для масштабных отставок – "но, на самом деле, ничего не происходит".
Как считает директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, если ранее олигархи и глава государства "обходились выражениями разными", то сейчас первые начали открыто выступать против Петра Порошенко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.