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    Михаил Погребинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 402
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    Михаил Погребинский поздравляет с 8 марта
    Михаил Погребинский: Как можно жить без женщин? Никак 
    09:39 08.03.2018
    242
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Три года минским соглашениям: вес, эффект, надежды. Опрос экспертов
    08:54 13.02.2018
    670Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Нельзя сказать, что произошел полный провал. Например, разведение тяжелого вооружения проходило волнообразно, этот пункт нельзя считать выполненным, полагает Михаил Погребинский.
    Погребинский рассказал, когда члены ЦИК кинут Порошенко. Видео
    Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко 
    02:36 11.02.2018
    1963
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
    Михаил Погребинский об антибандеровском законе. Видео
    Погребинский о спорах из-за "бандеровского" закона: страшная цепь глупостей 
    05:42 10.02.2018
    3350Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политолог Михаил Погребинский полагает, что скандальный польский закон, который также касается и Холокоста, стал неким ответом на героизацию Украиной лидера ОУН-УПА Степана Бандеры.
    Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве. Видео
    Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве 
    18:32 09.02.2018
    563Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что произошедшее между властью и УПЦ – это фальстарт атаки.
    В Киеве стартует Факельное шествие в честь Бандеры
    На что влияет решение Польши о бандеровской идеологии? Опрос экспертов
    09:52 29.01.2018
    1749Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Решение польского Сейма о принятии поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии, снизит политическую поддержку Киева со стороны Варшавы и "наложит ограничения" на дружбу украинцев и поляков, считают опрошенные эксперты.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: лидерам Майдана уже можно начинать беспокоиться
    18:27 27.01.2018
    99084Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    Украина не заберет вооружение из Крыма - Погребинский
    12:02 23.01.2018
    2323Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Политолог Михаил Погребинский заявил, что предложения по возврату вооружений и военной техники с полуострова на материковую часть Украины "рассматривают как хитрую игру Путина".
    Михаил Погребинский
    В законе по Донбассу важно то, чего в нем нет - Погребинский
    19:15 19.01.2018
    4000Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции Донбасса ведет минские соглашения в тупик и только усилит напряженность с РФ, заявил политолог Михаил Погребинский.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украина с законом по Донбассу: жди эскалации конфликта
    16:07 18.01.2018
    2366Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время конфликт будет заморожен, считает Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: Порошенко "зачистил" страну, но создал проблемы с Западом
    16:51 30.12.2017
    16467Украина 2018: новые испытания
    Год был достаточно успешным для президента Порошенко, но он проиграл свою главную битву: на него больше, похоже, не ставит Запад, отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: украинское ТВ - это мерзость
    07:47 29.12.2017
    3560Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    После поведения украинских властей становится непонятно, планируют ли Порошенко и его команда вызволить еще некое количество пленных из самопровозглашенных ДНР/ЛНР и РФ или уже им на них наплевать, отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Чиновники. Архивное фото
    Есть такая профессия – политику комментировать. Кто лучший?
    11:57 13.12.2017
    935
    Технологическая революция привела к тому, что политические профессии становятся массовыми, а сами массы готовы воспринимать "на ура" творцов политических сенсаций. В этих условиях важно сохранить профессиональные критерии, считают политологи.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: Порошенко проиграл уже третью битву подряд
    19:00 12.12.2017
    6412Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президенту будет крайне сложно найти виновных в происходящем с экс-президентом Грузии, к тому же у Саакашвили есть очень влиятельные покровители, призывающие все делать по закону, отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    Волкер, Донбасс и Аваков. Погребинский о разрешении ситуации шаг за шагом
    19:35 29.11.2017
    4907Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Политолог Михаил Погребинский считает, что последнее заявление Курта Волкера по конфликту на востоке Украины - слишком противоречиво и не может принадлежать человеку, который разбирается в ситуации.
    Погребинский: в Украине нет политсилы с реальной повесткой дня для людей. Видео
    В Украине нет партии с реальной повесткой дня для людей - Погребинский 
    04:18 13.11.2017
    732
    По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, электорально пока нет ни одной политической силы, которая соответствует мнениям значительного числа украинских граждан и предложила бы выход из ситуации.
    Погребинский: союз Авакова и Порошенко не разрушится — они в одной лодке. Видео
    "Они в одной лодке". Погребинский об "альянсе" Авакова и Порошенко 
    16:58 12.11.2017
    950Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не верит, что министр внутренних дел Арсен Аваков "всерьез воюет" с президентом Петром Порошенко.
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Разрыв дипотношений Украины с Россией. Мнение Погребинского 
    22:35 11.11.2017
    4747Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что в настоящее время разрыв дипломатических отношений с Россией невозможен, но в перспективе - да.
    Михаил Погребинский
    Разрыв дипотношений Украины с РФ маловероятен - Погребинский
    15:45 08.11.2017
    1071
    Политический эксперт убежден, что, разорвав дипломатические отношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата".
    Погребинский о заявлениях Волкера и особом статусе Донбасса. Видео
    Погребинский о роли Волкера и особом статусе Донбасса 
    04:40 29.10.2017
    6823Донбасс: новое перемирие
    По словам политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, в Госдепе США мало кого интересует тема Украины.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Михаил Погребинский об антибандеровском законе. Видео
    Погребинский о спорах из-за "бандеровского" закона: страшная цепь глупостей 
    05:42 10.02.2018
    3350
    Политолог Михаил Погребинский полагает, что скандальный польский закон, который также касается и Холокоста, стал неким ответом на героизацию Украиной лидера ОУН-УПА Степана Бандеры.
    Погребинский рассказал, когда члены ЦИК кинут Порошенко. Видео
    Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко 
    02:36 11.02.2018
    1963
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Три года минским соглашениям: вес, эффект, надежды. Опрос экспертов
    08:54 13.02.2018
    670
    Нельзя сказать, что произошел полный провал. Например, разведение тяжелого вооружения проходило волнообразно, этот пункт нельзя считать выполненным, полагает Михаил Погребинский.
    Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве. Видео
    Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве 
    18:32 09.02.2018
    563
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что произошедшее между властью и УПЦ – это фальстарт атаки.
    Михаил Погребинский поздравляет с 8 марта
    Михаил Погребинский: Как можно жить без женщин? Никак 
    09:39 08.03.2018
    242
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
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