Кемерово и украинский след. Погребинский о скандале с пранкером

Михаил Погребинский не исключил того, что инициатива принадлежит не самому хулигану, а его кураторам во власти.

"Скорее всего, это – спецоперация, в которой задействованы наши либо Минстець (Министерство информационной политики Украины — Ред.), либо другая служба, которая занимается информационной войной. Но каким подлым может быть участие в подобных вещах, насколько низко нужно упасть, чтобы именно так участвовать в информационной войне. Учитывая, что этот пранкер висит на каком-то уголовном деле, меня не удивляет, что он может руководиться сверху", – поделился своими соображениями эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Одним из фигурантов уголовного дела стал Сергей Антюшин, сотрудник "Центра защиты". По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.