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    Погребинский: Порошенко нечем хвастаться, отсюда и "церковная" инициатива

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (19)

    (обновлено: )33071
    Порошенко своим заявлением запустил план по вхождению в избирательную кампанию. Сама же инициатива точно не будет реализована, зато на эту тему можно поговорить, уверен политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

    По данным главы фракции БПП Артура Герасимова, парламент уже в четверг, 19 апреля, может поддержать инициативу президента.

    Заявление Порошенко вызвало крайне противоречивую реакцию в Украине, заговорили даже о возможной религиозной войне

    А политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что Порошенко просто запустил план по вхождению в избирательную кампанию.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко

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    "Ему нечем похвастаться, кроме как безвизом. И он запускает этот механизм, который точно не будет реализован, но по крайней мере на эту тему можно будет поговорить", – сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина. 

    В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинская нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную церковь. 

    "Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце концов должны пройти. Более 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную Церковь. Так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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