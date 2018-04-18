Погребинский: Порошенко нечем хвастаться, отсюда и "церковная" инициатива

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

По данным главы фракции БПП Артура Герасимова, парламент уже в четверг, 19 апреля, может поддержать инициативу президента.

Заявление Порошенко вызвало крайне противоречивую реакцию в Украине, заговорили даже о возможной религиозной войне.

А политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что Порошенко просто запустил план по вхождению в избирательную кампанию.

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"Ему нечем похвастаться, кроме как безвизом. И он запускает этот механизм, который точно не будет реализован, но по крайней мере на эту тему можно будет поговорить", – сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинская нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную церковь.

"Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце концов должны пройти. Более 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную Церковь. Так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.