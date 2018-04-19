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    Аналитика и комментарии

    Навстречу выборам! Церковь - ничто, пиар - все

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (23)

    (обновлено: )27941
    Неожиданная инициатива президента Петра Порошенко, выразившего готовность создать в Украине единую поместную церковь стала одной и самых обсуждаемых тем недели.
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Низкие рейтинги и тотальное недоверие общества не мешают власти надеяться на то, что после президентских выборов в 2019-м именно она продолжит управлять страной. Тем не менее, вера в собственную исключительность и непогрешимость может сыграть с политиками злую шутку. Заигравшись во всемогущих правителей, многие из руководителей и не заметили как посягнули на святое.

    Конституции вопреки 

    Так, президент Украины Петр Порошенко решил создать в стране единую православную церковь. Гаранта Конституции, 35-я статья которой указывает на отделенность церкви от государства, не смутило, что в стране уже есть каноническая церковь и он решил создать новую православную структуру. Во вторник Петр Алексеевич заявил о намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной православной церкви в Украине и призвал Верховную Раду поддержать его.

    Киевские духовные школы
    Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви
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    "На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", — заявил он в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.

    Подхватил инициативу и лидер "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщивший, что уже Верховная Рада в четверг, 19 апреля, рассмотрит обращение к патриарху Варфоломею о создании в Украине единой поместной церкви.

    Снова по лбу?

    К слову, это будет уже второе обращение к Константинопольскому патриарху. После того, как Рада в 2016-м году направила в Стамбул похожее прошение, там отреагировали, мягко говоря, не благосклонно. Тогда представитель Константинопольского патриархата, священник Александрос Карлуцос негативно и вполне конкретно оценил обращение украинских депутатов к патриарху Варфоломею.

    "Я считаю, что это был дерзкий шаг – даже слишком дерзкий – с их стороны. Их политики не должны иметь никакого отношения к вопросу признания Церкви. Как вы знаете Вселенский Патриарх признает только Патриарха Кирилла духовным главой всей Руси, что означает, конечно, и Украины", – заявил тогда отец Александрос.

    А как же правила?

    О том, что, мягко говоря, странные инициативы Порошенко не будут иметь результата, говорят и в Украинской православной церкви. Как рассказал в комментарии РИА Новости Украина спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич, если уж президент взялся за автокефалию для церкви, то начинать нужно было совсем с другого конца.

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    "Согласно церковным правилам, хронологически сначала нужно преодолеть раскол в Украине. Неканонические объединения должны вернуться в состав Церкви, которая дальше может ставить вопрос об автокефалии, повышении своего статуса. Она обращается к Матери-церкви, в нашем случае это РПЦ. Та, в свою очередь, обращается к Константинополю, который после согласия всех поместных церквей провозглашает томос. Сам Константинополь не может единолично дать автокефалию той или иной церкви. Нравится это кому-то или нет, но таковы правила. Также как Украина, желая войти в ЕС, подписывает документы со всеми 28 государствами-членами, украинская церковная автокефалия должна быть согласована", — объясняет священник.

    Нечем похвастаться

    Тем не менее, о такой "ерунде" как разработанные столетиями церковные правила на Печерских холмах предпочитают не думать. Гораздо важнее — пиар, который за год до выборов имеет куда большее значение, 

    В этом уверен политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что Порошенко просто запустил план по вхождению в избирательную кампанию.

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    "Ему нечем похвастаться, кроме как безвизом. И он запускает этот механизм, который точно не будет реализован, но по крайней мере на эту тему можно будет поговорить",– сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

    Переключить внимание

    Похожего мнения придерживается и политолог Алексей Якубин, который тоже усматривает в заявлении Порошенко начало избирательной кампании власти.

    "Вместо того чтобы президент презентовал свои достижения по миру, по внешней политике, разрешению конфликта в Донбассе, по социально-экономическому улучшению жизни в стране – вместо этого мы видим, что президент пытается построить будущую избирательную кампанию по принципу политики идентичности – это так называется. Переключить внимание общественности на религию, на язык, культурные особенности, чтобы не отвечать непосредственно избирателям, гражданам на вопросы, которые являются ключевыми в его компетенции", – заявил Якубин.

    Михаил Саакашвили о церковной инициативе Петра Порошенко. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Саакашвили жестко прошелся по "церковной инициативе" Порошенко

    Главное — начать

    Саму озвученную президентом идею Якубин считает показателем политического банкротства пиара администрации президента.

    "Полный кризис идей. Повторение идеи поместной церкви, о которой говорил Виктор Ющенко. Мы видим ремейк на новом этапе того же самого. При отсутствии каких-то новых идей, которые бы мог выдвигать президент в пределах своей компетенции. Мне кажется, Петр Алексеевич пошел на этот шаг от отчаяния. Это попытка найти хоть какую-то тему, где администрация президента могла бы толочь эту воду в ступе длительное время и где президент мог бы, как он считает, пиариться для отдельных социальных группах", – рассказал эксперт.

    Реальных последствий "церковных инициатив" Порошенко не будет, поскольку такие вопросы церкви решают друг с другом, уверен Якубин.

    "Я думаю, что вновь Верховная Рада будет принимать обращение, мы увидим создание каких-то комиссий под выборы… Но я думаю, что глобально тут сложно ожидать какого-то прогресса. В первую очередь, потому что эти заявления рассчитаны на внутреннего пользования и рассчитаны играть эту песню до выборов. Я так понимаю, что сейчас администрация президента не ставит своей целью быстрое завершение этого процесса. Главное – начать", – говорит политолог.

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