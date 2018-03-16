Погребинский: западная пропаганда по "делу Скрипаля" провалилась

РИА Новости Украина

Великобритания в связи с так называемым "делом Скрипаля" в недельный срок высылает сотрудников российского посольства. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, высланы будут "незаявленные работники спецслужб", всего 23 человека.

Кроме этого, Лондон грозит ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

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Принято пугать российской пропагандой, но если бы она была столь же эффективна, как англосаксонская "в исполнении двух злобных дам преклонного возраста", то весь мир давно бы уже считал президента РФ Путина Господом Богом. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Иначе не понять, как можно до такой степени зазомбировать население, чтобы нести с серьёзно-озабоченным (в исполнении Мэй) и нейтрально-обыденным (в исполнении Хейли) 100%-й бред по теме отравления Скрипаля", – пишет эксперт.

Они уверены, продолжает Погребинский, что в этот бред поверят (как принято в либеральной среде считать народ быдлом, которому можно "впарить любую пургу").

"Если целью (внешнеполитической, внутриполитическую здесь не обсуждаю) было резко повысить антизападный (прежде всего – анти-англосаксонский) настрой миллионов россиян и миллионов вменяемых не россиян, то, пожалуй, эту цель упомянутые женщины достигли", – подытожил политолог.

Facebook Михаила Погребинского Комментарий Погребинского по "делу Скрипаля"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.