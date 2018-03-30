Погребинский: "дело Скрипалей" стало поводом для операции против РФ

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что история с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери была поводом для раскрутки сверхважной операции по дискредитации Российской Федерации и президента Владимира Путина.

"Ведь такого странного и лишенного аргументации повода трудно было и подыскать. Бред, который сейчас несут Высокие должностные лица Великобритании — это просто позор. Ясно, что никаких серьезных последствий высылка дипломатов иметь не будет. О чем говорить, если Германия высылает дипломатов, а на следующий день дает возможность Северному потоку. Но для Украины эта история ничего хорошего не сулит", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.