США могут арестовать активы России из-за "дела Скрипаля" - посол

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения… Но, конечно, это возможно", — сказал посол в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос, возможен ли арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании.

"Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят", — добавил посол.

В понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.

Хантсман заявил, что не знает, сколько американских дипломатов будет высылать Россия, но отметил, что в Вашингтоне не боятся возможных действий Москвы.

"Я не знаю. Все, что я могу сделать, это сосредоточиться на работе", — сказал Хантсман, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что Россия вышлет в ответ на действия Вашингтона столько же американских дипломатов, сколько и США.

"Мы готовы к любому ответу. И мы готовы ответить снова, если придется", — подчеркнул он.

По его словам, США не могли бездействовать в ситуации, которая затрагивает их ближайшего союзника – Великобританию.

"Поэтому меня не пугает ответная реакция (России — ред.). Что меня действительно испугало бы, так это решение США никак не реагировать, а просто ждать и наблюдать", — сказал посол.

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В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.