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    США высылают 60 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (126)

    (обновлено: )66316
    Соединенные Штаты, несмотря на высылку 60 дипломатов РФ из страны, готовы к диалогу с Россией, но только "в случае изменения ее поведения", сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылают 60 российских дипломатов, сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома.

    "Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", — сообщил он.

    Появилось видео, как российские дипломаты покидают Лондон. Видео
    RT на русском/Youtube
    Появилось видео, как российские дипломаты покидают Лондон

    Соединенные Штаты, несмотря на высылку 60 дипломатов РФ из страны, готовы к диалогу с Россией, но только "в случае изменения ее поведения", сообщил сотрудник Белого дома.

    "Мы по-прежнему готовы к диалогу с Россией, но лишь в случае изменения ее поведения", — сообщил он.

    На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. Ряд СМИ также сообщали, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов.

    В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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