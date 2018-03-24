Дайджест зарубежных СМИ: Запад против дипломатов РФ, Трамп ищет деньги на стену

Высылка дипломатов РФ

Зарубежная пресса продолжает следить за скандалом в связи с делом отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Западные издания пишут, что главы европейских государств на следующей неделе намерены принять скоординированные действия против России, которую страны обвиняют в инциденте.

По версии прессы, высылка дипломатов связана с предположением о том, что российские работники дипломатического ведомства связаны с сетью российской разведки. Как пишет британская Independent, выдворение российских дипломатов обсуждается "по всей Европе".

Такие меры в отношении России, сообщает издание, могут принять как минимум шесть стран Евросоюза. Согласно изданию Guardian, на подобные действия готовы пойти 10 европейских стран. При этом, газета отмечает, что серьезным мерам в отношении РФ после консультаций с Великобританией не возражает даже Италия, которая традиционно поддерживает более теплые отношения с Москвой.

Британское издание Times сообщило, что выслать российских дипломатов приготовились до 20 европейских стран. По мнению газеты, подобный "беспрецедентный" шаг страны намерены начать с отзыва на четыре недели в понедельник посла России в ЕС Маркуса Эдерера. В частности, согласно изданию, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания.

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Теракт во Франции

Серия атак на юге Франции, в результате которой погибли три человека и 16 получили ранения, стала одной из центральных тем в зарубежной прессе. Житель французского города Каркасон, 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. После этого, он захватил заложников в супермаркете Super U в соседней коммуне Треб. Согласно сообщениям газеты New York Times, мужчина требовал от французских властей освободить главного фигуранта дела о терактах в Париже в 2015 году.

@Lies_Breaker Вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете во Франции

Редуан Лакдим был ликвидирован в результате штурма. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ и ряде стран). Как пишет газета Guardian, поднимаются вопросы, каким образом террорист смог завладеть оружием и провести атаки, если за ним следили службы безопасности. "Мы мониторили его и не думали, что он радикализовался. Он уже был под слежкой, когда решил действовать", — цитирует издание министра внутренних дел Жерара Коллона.

Бельгийская газета De Morgen приводит данные о том, что с 2015 года более 240 человек погибли в результате атак находившихся под влиянием ИГ террористов. "Потери ИГ территорий на границе с Турцией предотвращают будущих нападающих от проникновения в Европу. Вместо этого ИГ стимулирует сторонников в Европе проводить атаки на родине", — цитирует комментарии европейских и американских чиновников газета Wall Street Journal.

Бюджет США RT на русском/Youtube Появилось видео, как российские дипломаты покидают Лондон

Иностранные газеты (Washington Post, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, Time) пишут о новом федеральном бюджете США на 2018 год, который в пятницу подписал американский президент Дональд Трамп.

Как отмечает британская Financial Times, панику в американском правительстве из-за возможного "шатдауна" вызвали "угрозы" главы государства наложить вето на принятый конгрессом бюджет, срок действия которого подходил к концу.

"Вето почти точно вызвало бы прекращение работы правительства в полночь, в то время как сотни тысяч взрослых и тинэйджеров запланировали участие в марше по контролю над оружием в Вашингтоне",- пишет газета New York Times.

Главную критику в бюджете у Трампа вызвало отсутствие достаточного финансирования на строительство стены на границе, а также каких-либо мер в отношении "мечтателей" (dreamers) — детей нелегальных мигрантов в США.

Как пишет журнал Time, в бюджете предусматривается около 1,6 миллиарда на обеспечение безопасности границ — одну из главных предвыборных повесток Трампа. Согласно источникам газеты Washington Post, президент был "фрустрирован", в том числе, из-за критики бюджета в СМИ. "Его не очень беспокоят уровень трат, но он знает, что это (волнует) его консервативных друзей", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома. Президент потребовал от конгресса права постатейного вето на положения бюджета, заявив, что "больше никогда не подпишет подобный бюджет".

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Провал Uber РИА Новости Украина Евгений Котенко Скаршевский: за выполнение бюджета украинцы заплатят ростом цен

Компания Uber имела проблемы во время испытаний беспилотных автомобилей до смертельного несчастного случая в американском штате Аризона, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники и полученный внутренний отчет компании. ДТП вызвало огромный общественный резонанс, после чего часть компаний объявили о приостановке тестов автоматики.

Как сообщалось ранее, беспилотный автомобиль Uber сбил 49-летнюю Элейн Херцберг, которая переходила дорогу с велосипедом в запрещенном месте. Полиция заявила, что ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили женщину до момента столкновения. Правоохранители также сообщили, что не нашли вины компании в прошествии. Издание NYT подчеркивает, что, сервис Uber знал о проблемах во время испытаний, но не увеличил количество водителей, которые следили бы за безопасностью проводимого теста.

Согласно газете, автомобили компании испытывали трудности во время езды мимо высоких транспортных средств и в зонах, где в тот момент проводилось строительство. Ссылаясь на внутренний отчет компании, издание пишет, что автомобили Uber во время тестов в Аризоне не могли преодолеть расстояние в 13 миль (около 20 километров) без вмешательства водителя. Газета отмечает, что автоматика конкурирующего проекта компании Google была способна проехать самостоятельно около 5,6 тысячи миль (около 200 тысяч километров). "Тем не менее от водителей в испытаниях Uber требовали больше — ездить по одиночке, когда они уже работали в парах", — заключает издание.