Трамп может выслать более 20 российских дипломатов из США

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп может выслать из страны более 20 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в британском Солсбери. По словам источников, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

Как пишет газета, "президент Трамп близок к высылке 20 или более российских дипломатов".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге ранее заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.