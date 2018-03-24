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    Трамп намерен выслать дипломатов РФ из США - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (113)

    (обновлено: )46402
    Решение Трампа не окончательное, он хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен выслать российских дипломатов после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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    По информации агентства, Трамп согласился с рекомендациями своих советников; о высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник. При этом собеседники агентства предупреждают, что решение Трампа не окончательное.

    По словам источников, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

    "Трамп обсудил этот вопрос в пятницу с послом США в РФ Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучиным, министром торговли Вилбуром Россом, главой минюста Джеффом Сешшнсом, министром обороны Джеймсом Мэттисом, директором нацразведки Дэном Коатсом, уходящим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и другими", — пишет агентство со ссылкой на двух источников.

    Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости о возможности высылки российских дипломатов.

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    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила ранее РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать возможную высылку российских дипломатов, что "США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений", однако добавила, что пока госдеп не может объявить о каких-либо мерах.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и что решение может быть принято скоро.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

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