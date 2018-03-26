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    В мире

    Польша вынесла решение по высылке российских дипломатов

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (119)

    (обновлено: )62226
    Как отметил сам посол, решение по высылке дипломатов уже принято. По его словам, об этом проинформирует польская сторона.
    Флаг Польши
    Bartosz Siedlik / AFP

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. 

    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк
    Дайджест зарубежных СМИ: Запад против дипломатов РФ, Трамп ищет деньги на стену
    МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева по поводу своего решения о высылке российских дипломатов.

    Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

    "Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

    В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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