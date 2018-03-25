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    Политика

    Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов

    (обновлено: )1292215
    Как заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, высылка российских консулов ​​вызовет ответную высылку украинских консулов ​​- и украинские политзаключенные в РФ останутся один на один.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Из Украины не высылают российских дипломатов, так как ответная высылка украинских консулов оставит украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.

    Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Геращенко заявила, что в Украине и так нет российского РФ, как и  в РФ  — украинского.

    "Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов….Высылка российских консулов ​​вызовет высылке украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите ли спросим у мамы Клих, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников? ", — написала Геращенко.

    Ирина Геращенко, facebook
    Пост Ирины Геращенко

    Напомним, Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

    Ранее уже Великобритания и Россия обменялись дипломатическими демаршами: выслали по 23 дипломата. Также в России было закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и запрещена деятельность Британского совета.

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