США отказались выдавать визы российским спортсменам

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посольство США в Москве, отказав сборной РФ по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира, проявило прямую и открытую дискриминацию, в США играют нечестно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити", — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии.

По словам Захаровой, нота по данному вопросу была направлена в дипмиссию США в конце февраля. "Американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала", — говорится в комментарии.

"Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях… Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", — заявила Захарова.

По ее словам, США нарушили свои обязательства как государство, принимающее международные соревнования. "Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц. Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство", — говорится в комментарии Захаровой.

"Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно", — заявила представитель ведомства.

Она отметила, что решение о сокращении сотрудников дипмиссий двух стран летом 2017 года принимал Вашингтон.

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В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.