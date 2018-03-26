Эмоциональное выступление Порошенко в связи с высылкой дипломатов РФ

Президент Петр Порошенко убежден, что выдворением российских дипломатов из США, Канады и ряда стран ЕС России нанесен мощный удар. По словам президента, действия Украины о выдворении российских дипломатов были четко скоординированы.

"Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира. Синхронно и скоординировано в 15:00 по брюссельскому времени (16:00 по киевскому времени) Украина, США, Канада и 14 стран ЕС объявили о своем решении выслать со своих территорий около сотни российских разведчиков под дипломатическим прикрытием. Российской агентуре в Европе и за Атлантикой был нанесен мощный удар", – отметил президент.

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По его убеждению, выдворение из Украины 13 российских "дипломатов" укрепит безопасность и ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Порошенко объяснил, что дипломатические отношения с Россией де-факто были заморожены.

"Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю, к тому критическому минимуму, который помогает заботиться о наших гражданах-заложниках на территории Российской Федерации", – уточнил глава государства.

Он также анонсировал введения новых санкций по отношению к России.

"Мы продолжаем координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на российского агрессора. Впереди новые санкции и новые ограничения", – сказал Петр Порошенко.