Госдеп прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 24 мар- РИА Новости. США рассматривают разные варианты в отношении России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила в пятницу РИА Новости официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений. На сегодня нет мер, о которых госдепартамент мог бы сообщить, но когда мы приступим к действию, мы обязательно вас проинформируем", — сказала она.

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Ранее телеканал CNN о ссылкой на неназванный источник сообщил, что Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и решение может быть принято скоро.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.