Дело Скрипаля. В ЕС думают над новыми мерами

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Лидеры 28 стран Евросоюза поручили главам МИД проработать вопрос о новых возможных мерах в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен.

"Мы запросили наших министров иностранных дел рассмотреть, какие могут быть приняты следующие шаги. Я уверен, что мы к этому (вопросу) вернемся на следующем саммите в июне", — сказал он журналистам по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе.

По словам Расмуссена, Копенгаген "в ближайшие дни предметно рассмотрит, какие меры могут быть приняты в одностороннем порядке".

Главам государств и правительств 28 стран-членов ЕС в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент в Солсбери. В итоговом заявлении Евросовета говорится, что лидеры ЕС согласны с оценкой правительства Великобритании о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". В этой связи участники саммита договорились "координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями". При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.