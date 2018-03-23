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    ЕС отзывает посла в РФ для консультаций по "делу Скрипаля" - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (99)

    (обновлено: )12201
    Британский премьер Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. РФ отрицает причастность к ЧП в Солсбери.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Лидеры стран Евросоюза договорились отозвать для консультаций своего посла в Москве Маркуса Эдерера в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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    "Его (Эдерера) отзывают для консультаций", — сообщил собеседник агентства.

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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