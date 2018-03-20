МИД Чехии вызвал российского посла из-за "дела Скрипаля"

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Чешский МИД вызвал на среду посла РФ Александра Змеевского в связи с заявлением российского министерства иностранных дел о том, что вещество "Новичок", которым, вероятно, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло происходить из Чехии.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что наиболее вероятным источником происхождения химиката являются те страны, которые проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". В числе этих стран она назвала Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию.

"На первую половину дня завтра (среда) в МИД Чехии вызван посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский, чтобы (он) нам объяснил лживое высказывание российской стороны, которая утверждает, что вещество "Новичок", использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, может иметь свое происхождение из Чехии", — говорится в сообщении чешского дипведомства в Twitter.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к "Новичку".