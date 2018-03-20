наверх
20.03.201817:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    МИД Чехии вызвал российского посла из-за "дела Скрипаля"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (82)

    (обновлено: )71
    В МИД РФ заявили, что наиболее вероятным источником происхождения химиката являются те страны, которые проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". В числе этих стран были названы Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция.
    Государственный флаг Чешской республики
    czechrepublicflag.facts.co

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Чешский МИД вызвал на среду посла РФ Александра Змеевского в связи с заявлением российского министерства иностранных дел о том, что вещество "Новичок", которым, вероятно, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло происходить из Чехии.

    Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов
    канал РИА Новости Украина в YouTube
    Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов

    В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что наиболее вероятным источником происхождения химиката являются те страны, которые проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". В числе этих стран она назвала Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию.

    "На первую половину дня завтра (среда) в МИД Чехии вызван посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский, чтобы (он) нам объяснил лживое высказывание российской стороны, которая утверждает, что вещество "Новичок", использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, может иметь свое происхождение из Чехии", — говорится в сообщении чешского дипведомства в Twitter.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к "Новичку".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Государственный флаг Чешской республики
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежды Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине