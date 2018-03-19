ЕС ждет от РФ аргументированной реакции по "делу Скрипаля" - МИД Бельгии

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз ждет от России конкретной аргументации по "делу Скрипаля", заявил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Российским властям надлежит отреагировать иным образом, нежели простым комментарием. То, что мы запрашиваем, — это конкретные аспекты, и, в частности, в рамках международных конвенций", — сказал он журналистам в Брюсселе на полях встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС.

ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по нервно-паралитическому веществу из группы А-234, говорилось в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы А-234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.