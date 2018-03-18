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    Дело Скрипаля. Лондон готов допустить Москву к расследованию

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (72)

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    Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон готов предоставить российской стороне доступ к расследованию отравления граждан РФ Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    JUSTIN TALLIS / AFP

    КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова.

    "Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни", — сказал он.

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    На вопрос ведущего телеканала Би-Би-Си Эндрю Марра, предоставит ли Британия доступ российской стороне к расследованию отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что Лондон готов к этому.

    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Отравление Скрипаля и крупнейший в Европе склад химоружия

    "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", — заявил Джонсон.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

    Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

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