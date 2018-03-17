Британский принц Гарри отказался подписать брачный контракт

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Британский принц Гарри отказался подписать брачный договор перед свадьбой с американской актрисой Меган Маркл, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник, приближенный к принцу.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября 2017 года. Они поженятся в Виндзорском замке в мае нынешнего года.

"В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта", — сообщил источник.

По словам источника, британский принц уверен, что его брак будет крепким.

Как сообщает издание, королевский двор оказывал давление на принца Гарри, чтобы тот подписал контракт и обезопасил таким образом свое состояние. Маркл развелась со своим бывшим мужем кинопродюсером Тревором Энджелсоном после двух лет брака.

По данным газеты, состояние принца Гарри оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, 10 миллионов он получил в наследство от своей матери принцессы Дианы. Меган Маркл владеет четырьмя миллионами фунтов, заработанными в ходе своей актерской карьеры.

В Великобритании заключение брачного договора не является обязательным, и королевские особы часто пренебрегают его заключением. В частности, от контракта отказались брат принца Уильям и его мать принцесса Диана. Во время бракоразводного процесса принцесса Диана с большим трудом получила от принца Чарльза 17 миллионов фунтов и 400 тысяч на ежегодное содержание, отмечает издание.

Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits) — ради замужества отказалась от актерской карьеры. Перед венчанием ей как протестантке предстоит еще церемония катехизации, перехода в лоно Церкви Англии. После свадьбы принц Гарри и его супруга получат от Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут известны как герцог и герцогиня Cассекские. После свадьбы Меган и Гарри планируют много времени проводить в странах Содружества и заниматься благотворительностью.