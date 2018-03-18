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    Кризис в российско-британских отношениях опасно обостряется - посол РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (69)

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    Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что в конфликте сейчас требуются сдержанность и рассудительность.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Нынешний кризис в российско-британских отношениях, связанный с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, опасно обостряется, необходимы сдержанность и здравомыслие, считает посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

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    "Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность", — заявил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

    МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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