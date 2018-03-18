Мировые тренды: Разгар дипвойны Британии и РФ, скандальное увольнение в США

РИА Новости Украина

Ответные меры

Россия приняла решение выслать 23 британских дипломатов в ответ на соответствующие действия Великобритании, принятые ею в связи с делом об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, у британских чиновников есть неделя, чтобы покинуть РФ. Вдобавок к этому было отозвано согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, также прекращается деятельность Британского совета в России.

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Ответные шаги Москвы стали одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ. Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Лондон обдумает свои дальнейшие шаги в течение следующих нескольких дней "вместе с союзниками и партнерами", напоминает газета Financial Times.

Как пишет Washington Post, Британия в любом случае ждала ответа со стороны России. Издание приводит слова российских политиков, например, высказывание зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы: "Мы сейчас говорим, что если вы дальше будете вести такие действия, то мы на ваши действия будем продолжать отвечать адекватно".

Как пишет газета Wall Street Journal, на этой неделе российско-британские отношения достигли самой низкой точки со времен холодной войны.

stolica-s.su Сергей Скрипаль. Архивное фото

Записи уволенного заместителя

Зарубежная пресса активно обсуждает увольнение первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба и последовавшие за ним события.

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба в пятницу. По словам министра, Маккейб был уволен за введение в заблуждение следователей из Конгресса и нарушение конфиденциальности. Однако бывший сотрудник ФБР заявил, что его увольнение – это политический маневр, нацеленный на подрыв расследования по российскому вмешательству в выборы, которое якобы произошло в 2016 году, отмечает издание.

Издание Hill приводит слова американского президента Дональда Трампа, назвавшего увольнение Маккейба "замечательным днем для демократии", а также высказывание одного из конгрессменов Билла Паскрелла. Он заявил, что увольнение Маккейба посреди ночи – это позор для страны, и обвинил Трампа в "разрушении демократии".

Газета New York Times сообщает, что Маккейб был одним из первых в ФБР, кто тщательно изучал связи избирательной кампании Трампа с Россией. Издание отмечает, что замдиректор был одной из ключевых фигур, прилагавших усилия, чтобы ослабить президентские позиции Трампа.

New York Times сообщила, что в субботу замдиректора ФБР передал спецпрокурору США Роберту Мюллеру записи его встреч с Трампом. Маккейб три раза лично встречался с американским президентом и один раз разговаривал с ним по телефону. Содержание записей замдиректора пока остается неизвестным.

Маккейб намеревался уйти в долгий отпуск до выхода на пенсию 18 марта, но его уволили за два дня до этого, из-за чего он может лишиться высокой пенсии по выслуге лет. Однако, как сообщает Washington Post, несколько конгрессменов предложили Маккейбу работу, чтобы бывший сотрудник ФБР смог спокойно выйти на пенсию.

Принц, верящий в любовь

Британский принц Гарри отказался подписывать брачный контракт перед свадьбой с американской актрисой Меган Маркл, сообщают британские издания.

Как отмечает газета Daily Mail, Гарри всегда был романтически настроенным принцем, "публично оплакивающим свои трудности в поисках крепкой любви". Однако благородный жених уверен, что в этот раз он нашел свою истинную любовь.

Издание пишет, что Гарри предпочел чувства деньгам, несмотря на то что королевский двор оказывал на него давление, уверяя в необходимости обезопасить свое состояние, которое на данный момент составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Издание Mirror дает небольшую справку о том, что в Великобритании заключение брачного договора не является обязательным, и королевские особы часто пренебрегают его заключением. В частности, мать Гарри принцесса Диана в свое время тоже отказалась от заключения контракта, из-за чего ей пришлось пройти через большие трудности во время бракоразводного процесса, чтобы получить от принца Чарльза 17 миллионов фунтов и 400 тысяч на ежегодное содержание.

@KensingtonRoyal Британский принц Гарри и его невеста, американка Меган Маркл, впервые появились вместе на официальном мероприятии.

Многомиллиардная полярная инженерия

Ученые намерены возвести гигантские конструкции на территории Гренландии и Антарктиды, чтобы замедлить таяние крупнейших ледников планеты, сообщает газета Guardian. В их планах соорудить подводные стены, искусственные острова и огромные насосные станции, которые будут подавать холодную воду к основаниям ледников.

Работы будут стоить десятки миллиардов долларов, однако эксперты говорят, что они необходимы. В противном случае ледники начнут таять, уровень воды в океанах расти, а население низинных районов планеты окажется в зоне риска. Такой сценарий обойдется миру в десятки триллионов долларов, на фоне него затраты на ледниковые проекты кажутся достойной альтернативой — так считает команда специалистов из Лапландского университета в Финляндии.

Согласно их задумке, стометровая стена ограничит приток теплой воды, разрушающей основания ледников, искусственные острова поддержат ледники и сдержат их распад, а циркулирующая холодная вода не даст им растаять.

Негативные стороны у проектов тоже есть. В частности, гигантская стена может повлиять на экологию и рыбный промысел, а также потребует переселения множества работников, которые займутся осуществлением проекта.

Возведение искусственных островов потребует обширных поставок материала, что не так просто сделать с учетом беспокойности антарктических вод. Тем не менее, ученые настаивают, что их идеи стоит подробно изучить, чтобы решать проблему в корне, а не последующие симптомы.