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    Посол РФ о действиях Британии по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (67)

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    Посол России в Великобритании Александр Яковенко отметил, что постоянно выдвигая обвинения, Лондон так и не привел каких-либо фактов по делу Скрипаля.
    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Москва не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

    "Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем. Будем вести очень активную работу, естественно, в рамках правового поля", — сказал он в эфире телеканала НТВ.

    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников
    С вещами на выход. Лондон высылает российских дипломатов

    Российский дипломат напомнил, что постоянно выдвигая обвинения, Лондон так и не привел каких-либо фактов по делу Скрипаля.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, однако данных по делу Москве все еще не предоставлены. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.

    В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

    МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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