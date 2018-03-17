наверх
17.03.201818:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Россия

    Отравление Скрипаля. МИД РФ назвал возможные страны-поставщики "Новичка"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (65)

    (обновлено: )349101
    Раскрытие Великобританией формулы "Новичка" прояснит, какие страны разрабатывали этот газ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Отреставрированное здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Наиболее вероятными источниками происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".

    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников
    С вещами на выход. Лондон высылает российских дипломатов

    "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — добавила Захарова.

    Раскрытие Великобританией формулы "Новичка" прояснит, какие страны разрабатывали этот газ, заявила Захарова.

    "Если премьер-министр Великобритании и все остальные эксперты британские, которые этим занимаются, дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали соответствующие вещества", — заявила Захарова.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, однако данных по делу Москве все еще не предоставлены. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Национального корпуса" в Киеве
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Валентина Теличенко
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Отреставрированное здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину