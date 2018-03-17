Отравление Скрипаля. МИД РФ назвал возможные страны-поставщики "Новичка"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Наиболее вероятными источниками происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — добавила Захарова.

Раскрытие Великобританией формулы "Новичка" прояснит, какие страны разрабатывали этот газ, заявила Захарова.

"Если премьер-министр Великобритании и все остальные эксперты британские, которые этим занимаются, дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали соответствующие вещества", — заявила Захарова.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, однако данных по делу Москве все еще не предоставлены. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.