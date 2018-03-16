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    Отравление Скрипаля. В РФ заявили о существовании антидота к "Новичку"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (58)

    (обновлено: )50040
    Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО провести анализ британского расследования отравления работавшего на британские спецслужбы Скрипаля и его дочери в Солсбери.
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Peter Nicholls

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила РИА Новости, что ко всем отравляющим веществам, в том числе к боевому нервно-паралитическому веществу класса "Новичок", есть антидоты, при этом подтверждения тому, что именно им отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока нет.

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    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Отравление Скрипаля и крупнейший в Европе склад химоружия

    "Это уже подтверждено, что это "Новичок"? Не уверена. Ко всем отравляющим веществам есть антидот", — сказала она.

    Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО провести анализ британского расследования отравления работавшего на британские спецслужбы Скрипаля и его дочери в Солсбери.

    Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим веществом, которое Лондон относит к типу "Новичок", причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

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