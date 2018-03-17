наверх
17.03.201802:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Макрон: есть основания полагать, что РФ совершила попытку убийства Скрипаля

    (обновлено: )14211
    Президент Франции выразил солидарность с Великобританией, которая "перенесла атаку на своей территории". Президент Франции подчеркнул, что "осуждает вмешательство России".
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИВ, 17 мар — РИА Новости Украина. За отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Великобритании стоит Россия, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

    "Есть все основания полагать, что Россия совершила эту попытку убийства", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    Он вновь выразил солидарность с Великобританией, которая "перенесла атаку на своей территории". Президент Франции подчеркнул, что "осуждает вмешательство России".

    Читайте также: Отставник французской разведки о деле Скрипаля

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

    Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела.

    В среду, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Владимир Гройсман
      Савченко: что ждет героя Украины в Украине
      Борис Джонсон. Архивное фото
      Отравление Скрипаля. Британия против России
      Газовая конфорка
      Тотальная нищета, рост цен и тарифов
      Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
      Выборы президента РФ: ситуация в Украине