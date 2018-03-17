Макрон: есть основания полагать, что РФ совершила попытку убийства Скрипаля

КИВ, 17 мар — РИА Новости Украина. За отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Великобритании стоит Россия, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Есть все основания полагать, что Россия совершила эту попытку убийства", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он вновь выразил солидарность с Великобританией, которая "перенесла атаку на своей территории". Президент Франции подчеркнул, что "осуждает вмешательство России".

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела.

В среду, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.