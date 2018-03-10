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    Сергей Скрипаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    548
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    296
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Экс-полковник ГРУ Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме - СМИ
    23:36 07.03.2018
    434
    Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    216
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    786ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Автомобиль скорой помощи в Великобритании. Архивное фото
    Экс-полковника ГРУ госпитализировали с отравлением в Британии
    22:57 05.03.2018
    280
    Два человека - мужчина в возрасте более 60 лет и женщина более 30 лет - были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    786
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    548
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Экс-полковник ГРУ Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме - СМИ
    23:36 07.03.2018
    434
    Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    296
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
    Автомобиль скорой помощи в Великобритании. Архивное фото
    Экс-полковника ГРУ госпитализировали с отравлением в Британии
    22:57 05.03.2018
    280
    Два человека - мужчина в возрасте более 60 лет и женщина более 30 лет - были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    216
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
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