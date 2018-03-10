Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.