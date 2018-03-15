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    Зарубежье

    Отставник французской разведки о деле Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (46)

    663160
    Существуют операции с целью уничтожения конкретного человека. В этом случае приходят, убивают и уходят. Можно считать такие операции аморальными, но это существует в современном мире, считает бывший разведчик.
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    РИА Новости Украина

    Отставной офицер французской разведки, замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье рассказал в интервью Sputnik о подозрительных моментах в деле с отравлением Скрипаля: от наличия доступа других стран к формуле вещества, о котором в США даже были опубликованы книги, до поспешной реакции британской стороны:

    1. "Доказательством вины занимается защита, но обычно это дело обвинения. Представить доказательства, а затем обвиняемому нести за это ответственность. В данном случае все наоборот, и это меня беспокоит.

    Паб, который Скрипаль посетил вместе с дочерью в день отравления.
    wikipedia
    Нервно-паралитический эффект от Скрипаля

    Действительно ли российские спецслужбы попытались убить этого человека? Меня это очень удивляет. 

    В соответствии с одним из основных принципов всех спецслужб, при обмене агентами, никогда потом не разыскивают человека с целью его убить. Это не вписывается в рамки секретной войны в ее привычном понимании". 

    2. "Существуют операции "человек" ("homo") с целью уничтожения человека. В этом случае приходят, убивают и уходят. Они не оставляют человека в живых, чтобы он мог общаться с властями, с прессой. 

    Можно считать такие операции аморальными, но это существует в современном мире.

    Странно, что были затронуты дочь жертвы и полицейский. Есть что-то очень странное в таком способе действия".

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    3. "Другой перебежчик в США обнародовал факт существования центра по изобретению ядов в СССР и рассказал обо всех продуктах, которые могли быть там произведены. Он даже издал книгу, в которой подробно объяснял состав "новичка"(отравляющего вещества нервно-паралитического действия).

    Кроме "новичка" есть сотня продуктов в рамках этой программы.

    В книге, изданной в США, были приведены формулы, что позволяет предположить, что многие были в курсе существования таких веществ".

    4. "Я бы не стал утверждать, что британские спецслужбы отравили этого человека с целью повлиять на предстоящие президентские выборы в России, так как считаю, что наши британские друзья не способны на такую гнусность".

    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников
    С вещами на выход. Лондон высылает российских дипломатов

    5. "Существует российская агентурная сеть, как и у всех крупных государств в соседних странах.

    Британцы действительно, воздействуют на Россию, но считаю нужным отметить, что несчастная жертва была завербована ими в 1995 году, когда Россия не представляла никакой угрозы".

    6. "СМИ: Sputnik и RT были официально названы пропагандистскими, это политическая мера и, насколько я понял, ответ будет идентичным. Если будет запрещен RT, британские СМИ лишатся российской визы".

    7. "Я считаю, что здесь нужно проявлять большую осторожность. Пока госпожа Мэй не представит неоспоримых доказательств участия России в этой попытке убийства, преждевременно делать выводы".

    Великобритания созвала Совет Безопасности, чтобы обсудить этот вопрос. Я надеюсь, что у британцев серьезные и убедительные доводы".

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