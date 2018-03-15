С вещами на выход. Лондон высылает российских дипломатов

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РИА Новости Украина

Великобритания в связи с так называемым "делом Скрипаля" в недельный срок высылает сотрудников российского посольства. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, высланы будут "незаявленные работники спецслужб", всего 23 человека, пишут РИА Новости.

Кроме этого, Лондон грозит ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

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Напомним, в британском городе Солсбери 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования, к которому российскую сторону не допускают, пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок".

Выступая в среду в парламенте Мэй напрямую обвинила в атаке на Скрипалей Россию.

Прямое обвинение России

Изначально у британского руководства версии было две: либо Скрипалей отравили по заказу российского руководства, либо Россия утратила контроль над боевым ОВ, и оно попало в руки злоумышленников. Проверить это утверждение Лондон решил в ультимативном порядке — в понедельник Мэй с трибуны парламента в устной форме потребовала от России ответа "до вечера вторника".

Посольство России свой ответ предоставило — направило в МИД Великобритании ноту с заявлением о непричастности РФ и необходимости в совместном расследовании. Глава российского МИД Сергей Лавров в среду заявил, что Москва готова предоставить Лондону разъяснения в 10-дневный срок в случае, если поступит официальное письменное обращение, которого не было.

Лондон, судя по всему, ждал ответа напрямую из Москвы еще накануне, ответ посольства его не удовлетворил. Не получив его, британское правительство сделало вывод, что "российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля".

"Другого альтернативного вывода, кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, нет", — сказала Мэй.

По мнению Мэй, Россия была неубедительна в своем ответе.

"Было правильным решением предоставить России возможность обеспечить объяснение. Но их ответ продемонстрировал полное пренебрежение серьезностью этих событий. Они не предоставили убедительного ответа, который бы позволил предположить утрату контроля за нервно-паралитическим ОВ. Не было объяснения и тому, как это вещество могло быть использовано в Великобритании, не было объяснения тому, почему у России есть незадекларированное химическое оружие в нарушение международного права. Вместо этого они отреагировали на акт использования нервно-паралитического ОВ в Европе с сарказмом, презрением и вызовом", — сказала она.

Высылка сотрудников посольства

В рамках Венской конвенции Великобритания высылает 23 сотрудника посольства, которые, по словам Мэй, были "идентифицированы" британской агентурой как "незаявленные сотрудники спецслужб".

На сборы им дается неделя. Это крупнейшая высылка дипломатов за более чем 30 лет!

"Поправка Магнитского"

Кроме этого, Мэй подтвердила намерение правительства ускорить рассмотрение в парламенте так называемой "поправки Магнитского" к законопроекту об отмывании денег. Отметив при этом, что представленные ею меры давления на РФ не направлены против обычных россиян. "Многие россияне выбрали эту страну в качестве своего дома, они соблюдают законы и вносят свой вклад в развитие страны. Мы должны продолжать это поддерживать. У нас нет разногласий с российским народом, достигшим в своей истории великих достижений", — добавила Мэй.

Ранее, 12 марта, Мэй заявляла в парламенте, что британское правительство заинтересовано в принятии "поправки Магнитского". Законопроект предлагает введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, причастных к нарушению прав человека.

Законопроект "Санкции (Нарушение прав человека и коррупция)" внесен депутатом-лейбористом Ианом Остином и касается иностранцев, не имеющих британских и европейских паспортов. Парламентарии единогласно поддержали внесение законопроекта, что означает, что законопроект прошел первое чтение. Второе чтение запланировано на июнь 2018 года.

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Заморозка подозрительных активов

Также Лондон грозит заморозить государственные счета РФ, но снова с оговоркой — если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. "Мы заморозим российские государственные активы, если у нас будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан", — сказала она, представляя в среду меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

Она отметила, что Национальное криминальное агентство Британии будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ. "В нашей стране нет места этим людям или их деньгам!" — заявила она.

Также в числе последних британских решений — ужесточение пограничного контроля, проверки грузов и досмотра частных самолетов, отзыв приглашения в Лондон министру Лаврову и понижение уровня представительности делегации Великобритании на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Министры и члены королевской семьи на чемпионат не поедут.

Ответ России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подготовит зеркальные меры в отношении Великобритании в ответ на заявление премьера Терезы Мэй по российским дипломатам.

"Будут соответствующие, адекватные — я думаю, что здесь не надо цепляться за слова, — зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры. Ответ сейчас прорабатывается", — сказала Захарова.

Призыв Климкина

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад к бойкоту ЧМ в России. По его мнению, Запад должен отреагировать на отравление экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и занять "очень жесткую позицию, чтобы Россия поняла: никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется".

Мнения

Зампредседателя Комитета Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов иронично задается вопросом: "Следующий шаг драмы — "Новичок" найдут в АФРИНЕ или в Восточной Гуте?"

"А там и кавалерия Помпео подтянется. События развиваются стремительно, надо срочно завозить миротворческую миссию", — пишет Попов у себя в Facebook.

Политэксперт Дмитрий Корнейчук отмечает, что, несмотря на все обвинения Британии в причастности России к отравлению Скрипаля, премьер Мэй так и не предъявила никаких доказательств.

"Но они и не нужны, поскольку Мэй уже выбрала стратегию "ястреба" против России. и собирается на этом пиариться", — пишет эксперт у себя в Facebook.

По его словам, отношения Лондона и Москвы давно не блещут дружелюбием, но есть ключевой момент, в котором "Большая сделка" зависит от Британии.

"Лондон — член Совбеза ООН. И без его согласия Совбез не проголосует за ввод миротворцев на Донбасс. И тут уже задача Вашингтона повлиять на Лондон. Если, конечно, стратегия Трампа по реализации "Большой сделки" не поменялась с увольнением Тиллерсона…", — резюмирует Корнейчук.