Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля - Песков

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Москва неоднократно повторяла, что имеет никакого отношения к истории с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства", — сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о деле Скрипаля и роли РФ.

"Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно", — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.