наверх
16.03.201821:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля - Песков

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (59)

    (обновлено: )35250
    Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно повторяла - никакого отношения к инциденту не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Москва неоднократно повторяла, что имеет никакого отношения к истории с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства", — сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о деле Скрипаля и роли РФ.

    "Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно", — добавил он.

    Ранее Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине