Скотланд-Ярд назвал сроки расследования "дела Скрипаля"

Adrian DENNIS / AFP

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Расследование дела об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет недели, если не месяцы, говорится в переданном в заявлении заместителя контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.

"Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу", — цитируют заявление РИА Новости.

По словам Басу, специалистам по борьбе с терроризмом помогают сотни других полицейских, военные и спасательные службы.

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"На данный момент следователи обнаружили 762 вещдока и изучают порядка 4 тысяч часов записей с камер слежения. Они добиваются хорошего прогресса в этом сложнейшем расследовании, которое продлится недели, если не месяцы", — отметил Басу.