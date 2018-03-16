В России возбудили дело о покушении на дочь Скрипаля в Британии

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В России возбуждено уголовное дело по факту покушения в Британии на гражданку России, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

"Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", — сказала Петренко.

Возбуждение в России уголовного дела, даже если преступление совершено за рубежом, дает СК РФ правовые основания направлять запросы о предоставлении информации, в том числе зарубежным коллегам, проводить в рамках своей компетенции следственные мероприятия, в том числе допросы, обыски и так далее, пояснил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что отказ Великобритании сотрудничать с Россией по "делу Скрипаля" является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химоружия. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела.