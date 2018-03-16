"Дело Скрипаля". В России заявили об ответе на новые санкции

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой "черный список" новой "группой американских деятелей", исходить при этом в России будут из принципа паритета, но не исключены и дополнительные шаги.

"Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой "черный список" очередной группой американских деятелей", — сказал Рябков РИА Новости, комментируя объявленное накануне в США расширение санкций в отношении РФ.

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Накануне в четверг в госдепартаменте США заявили, что не исключают возможности введения против РФ санкций в связи с "делом Скрипаля". При этом американский минфин за несколько часов до объявления госдепартамента ввел санкции против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры со стороны РФ – это не выбор и не метод Москвы. По его словам, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире. Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", — подчеркнул Рябков.

"Стоит также задуматься и о том, что, разрушая российско-американские отношения, эти политики играют с огнем, поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Рябков также добавил, что Вашингтон, давая свои оценки делу об отравлении Скрипаля, следует в "кильватере" политики Лондона, видна полная координация заявлений, вплоть до запятой.