"Уйти и заткнуться". Новый конфликт Британии и РФ в деле Скрипаля

Последствия скандала, связанного с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, по-видимому, не ограничатся высылкой российских дипломатов — Великобритания ждет ответных действий РФ, а пока министр обороны страны Гэвин Уильямсон посоветовал Москве просто "заткнуться", пишет РИА Новости.

Лондон ведет собственное расследование инцидента в Солсбери и пока российскую сторону к нему не допускает. По утверждению британской стороны, Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения типа "Новичок".

Ситуации, в которой веществом мог воспользоваться некто, не имеющий отношения к российским властям, британские власти не допускают и напрямую обвиняют российское руководство в применении боевого яда на территории Великобритании. А значит — в нарушении суверенитета островного государства.

"Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в РФ, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам", — говорится в опубликованным в четверг совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии и США.

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Следственные действия по факту смерти Скрипаля

Россия нападки отвергает и требует предоставить ей пробы вещества, дать консульский доступ к пострадавшей российской гражданке Юлии Скрипаль и указывает Лондону на необходимость решать подобные вопросы в официальном порядке через Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО. Пока ничего из этого сделано не было.

Публичная грубость министра обороны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в связи с отравлением Скрипалей заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить страну. Лавров сообщил в четверг утром, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.

Позже министр обороны Британии заявил, что Лондон ждет ответных действий Москвы и пока говорить о том, какие меры могут быть приняты, рано.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле.

Сделал министр и другие громкие заявления. "Отношения нехороши, не правда ли? Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение… Часто это называется "холодной войной". Я бы сказал, что сейчас стало исключительно, исключительно зябко", — сказал он.

"Нет сомнения, откуда была сделана эта атака, она была сделана Россией", — считает Уильямсон.

Сторонник Мэй, 41-летний Уильямсон известен резко негативным отношением к РФ и соответствующими высказываниями. В январе в интервью газете The Telegraph, он заявил, что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей". По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми". В частности, Уильямсон считает, что целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, связывающие Великобританию с континентом.

МИД РФ в ответ назвал заявления британского министра о якобы готовности России атаковать объекты британской инфраструктуры абсурдными и осложняющими перспективу выправления отношений между двумя странам.

Однозначное обвинение

Премьер Мэй в четверг посетила Солсбери, тихий старинный город неподалеку от Стоунхенджа. "Я очень рада встретить здесь туристов. Люди приезжают в город, несмотря ни на что, наслаждаются этим прекрасным городом", — сказала она журналистам.

REUTERS Peter Nicholls Офицер полиции охраняет ресторан "Зиззи", который Сергей Скрипаль и его дочь Юля посетили незадолго до того, как их нашли в центре Солсбери

Она подтвердила озвученную ранее позицию о "виновности" России в отравлении Скрипаля и поблагодарила сотрудников экстренных служб.

При этом еще накануне британский премьер заявляла, что отравление экс-полковника и его дочери произошло либо с подачи правительства РФ, либо в результате потери Россией контроля над отравляющим веществом. Причины смены позиции Лондон не объясняет и доказательств таких заявлений не приводит.

Действия Лондона вне рамок приличий

Комментируя последние действия правительства Великобритании Лавров отметил, что позиция Лондона возмутительна, а обвинения — хамские и бездоказательные. Россия, подчеркнул министр, готова к сотрудничеству в вопросе расследования, но добиться соблюдения британской стороной процедур Конвенции о запрещении химоружия не получается.

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя, изложив, естественно, нашу позицию и ответив культурно и аргументировано на абсолютно хамские обвинения в наш адрес, и бездоказательные, голословные, сказал: "Давайте примем документ о том, что необходимо провести расследование на основе Конвенции о запрещении химического оружия. Английский представитель (при ООН — ред.) заблокировал это предложение", — сказал Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что грубые слова Уильямсона свидетельствуют о том, что Лондон нервничает и стране есть, что скрывать.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала она в Facebook.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.