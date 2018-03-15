Отравление Скрипаля: Госдеп пригрозил России санкицями

КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. США не исключают введения санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Конечно, могут быть (санкции). Потому что вы говорите о соблюдении Россией (конвенцию о запрещении химического оружия) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по (этому) соглашению. Использование химоружия является нарушением этого (соглашения)", — заявила Науэрт на брифинге.

Она напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера, и эти санкции были введены спустя какое-то время после инцидента (более года – ред.).

"Это (санкции) то, что мы можем сделать, но сейчас я не буду это комментировать", — добавила представитель госдепартамента.

Науэрт также подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия.