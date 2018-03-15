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    Отравление Скрипаля: Госдеп пригрозил России санкицями

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (48)

    (обновлено: )436012
    В Госдепе подтвердили, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. США не исключают введения санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
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    "Конечно, могут быть (санкции). Потому что вы говорите о соблюдении Россией (конвенцию о запрещении химического оружия) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по (этому) соглашению. Использование химоружия является нарушением этого (соглашения)", — заявила Науэрт на брифинге.

    Она напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера, и эти санкции были введены спустя какое-то время после инцидента (более года – ред.).

    "Это (санкции) то, что мы можем сделать, но сейчас я не буду это комментировать", — добавила представитель госдепартамента.

    Науэрт также подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия. 

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