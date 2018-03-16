наверх
16.03.201808:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Появились новые данные о веществе, которым отравили Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (50)

    (обновлено: )134052
    По данным спецслужб, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Сергея Скрипаля в Солсбери.
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    По данной версии, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.

    Читайте также — Дело Скрипаля: полиция ищет авто, пострадавший в критическом состоянии

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

    Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Читайте также: Отставник французской разведки о деле Скрипаля

    Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Михаил Погребинский
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом