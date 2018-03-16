Порошенко выразил солидарность Британии по "делу Скрипаля"

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выразил солидарность Великобритании, которая заявила о вероятной причастности Российской Федерации к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он сказал в Краматорске Донецкой области. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании — это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это ни что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании, и сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства РФ. От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон — "Отойти в сторону и заткнуться", — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.