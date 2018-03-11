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    Отравление Скрипаля: следы нервно-паралитического вещества нашли в пиццерии

    (обновлено: )47720
    Пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Солсбери в пиццерии Zizzi обнаружили следы нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает BBC.

    Отмечается, что пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

    Ресторан Zizzi остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери — домом Скрипаля, пабом Bishopʼs Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

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