Отравление Скрипаля: следы нервно-паралитического вещества нашли в пиццерии

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Солсбери в пиццерии Zizzi обнаружили следы нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

Ресторан Zizzi остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери — домом Скрипаля, пабом Bishopʼs Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.