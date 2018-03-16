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    Глава МИД Британии заподозрил Путина в организации отравления Скрипаля‍

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (58)

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    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что "вероятнее всего это было его (Путина - ред.) решение - распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании".
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Andrew Matthews / POOL / AFP

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом, сообщает телеканал Sky News. При этом он не привел никаких доказательств в поддержку своего заявления.

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    Ранее Лондон уже неоднократно заявлял, что Россия может быть причастна к отравления Скрипаля. Москва это категорически отрицает. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль удивлен поведением Великобритании в отношении России. По его словам, Москва в международной практике еще не сталкивалась "с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны … очень серьезные обвинения, с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее".

    "Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его (Путина — ред.) решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", — заявил Джонсон.

    "Поэтому у нас разногласия с Россией", — добавил министр.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.

    Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

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