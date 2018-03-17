Россия закрыла генкосульство Великобритании и запретила Британский совет

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД России объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, сообщается на сайте ведомства.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

Кроме того, деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, сообщается на сайте МИД РФ.

"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", — говорится в сообщении.

Британский посол Лори Бристоу уже подтвердил журналистам, что МИД РФ проинформировал Лондон об ответных мерах в связи с высылкой дипломатов. "Россия информировала об ответных мерах", — сказал посол.