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    Россия

    Россия закрыла генкосульство Великобритании и запретила Британский совет

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (62)

    (обновлено: )582210
    На сайте Министерства иностранных дел России опубликовано заявление о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Также закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД России объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, сообщается на сайте ведомства.

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    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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    "Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении.

    Согласно сообщению, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

    Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

    Кроме того, деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, сообщается на сайте МИД РФ.

    "В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", — говорится в сообщении.

    Британский посол Лори Бристоу уже подтвердил журналистам, что МИД РФ проинформировал Лондон об ответных мерах в связи с высылкой дипломатов. "Россия информировала об ответных мерах", — сказал посол.

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