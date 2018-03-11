Великобритания поднимет вопрос об отравлении Скрипаля на уровне НАТО - СМИ

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Великобритания намерена обсудить дело об отравлении работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО, пишет газета Independent со ссылкой на парламентария Тобиаса Элвуда.

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"Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО", — заявил Элвуд.

По данным газеты, Элвуда поддерживает британский министр безопасности Бен Уоллес, который уже упоминал о неких "могущественных союзниках" Великобритании и о готовности Лондона отреагировать "со всей мощью".

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщала, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.