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    Великобритания поднимет вопрос об отравлении Скрипаля на уровне НАТО - СМИ

    (обновлено: )64603
    По словам парламентария Тобиаса Элвуда, Великобритания должна дать полноценный ответ на отравление Скрипаля, и это то, что будет обсуждаться с партнерами по НАТО.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Великобритания намерена обсудить дело об отравлении работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО, пишет газета Independent со ссылкой на парламентария Тобиаса Элвуда.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО", — заявил Элвуд.

    По данным газеты, Элвуда поддерживает британский министр безопасности Бен Уоллес, который уже упоминал о неких "могущественных союзниках" Великобритании и о готовности Лондона отреагировать "со всей мощью".

    Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщала, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

    Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

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