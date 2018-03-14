Польша выразила солидарность с Великобританией в деле Скрипаля

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда выразил солидарность с премьером Великобритании Терезой Мэй в деле отравления работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"От имени поляков и властей Польши хочу выразить солидарность действиям, предпринимаемым правительством Терезы Мэй", — цитирует Дуду агентство РАР.

"Применение химического оружия на территории нашего стратегического союзника не может остаться без ответа", — заявил Дуда.

"Мы будем тесно сотрудничать с Великобританией на площадках ЕС, Совбеза ООН, НАТО и Организации по запрещению химического оружия", — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. По ее мнению, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В среду Мэй может объявить о введении ряда мер в отношении России из-за скандала с отравлением. Как сообщил РИА Новости источник в британском парламенте, наиболее вероятными мерами, о которых может объявить Мэй, станут замораживание собственности российских олигархов в Лондоне и высылка нескольких российских дипломатов.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.