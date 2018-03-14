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    Польша выразила солидарность с Великобританией в деле Скрипаля

    (обновлено: )5302
    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет тесно сотрудничать с Великобританией на площадках ЕС, Совбеза ООН, НАТО и Организации по запрещению химического оружия.
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда выразил солидарность с премьером Великобритании Терезой Мэй в деле отравления работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP
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    "От имени поляков и властей Польши хочу выразить солидарность действиям, предпринимаемым правительством Терезы Мэй", — цитирует Дуду агентство РАР.

    "Применение химического оружия на территории нашего стратегического союзника не может остаться без ответа", — заявил Дуда.

    "Мы будем тесно сотрудничать с Великобританией на площадках ЕС, Совбеза ООН, НАТО и Организации по запрещению химического оружия", — добавил он.

    Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. По ее мнению, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

    В среду Мэй может объявить о введении ряда мер в отношении России из-за скандала с отравлением. Как сообщил РИА Новости источник в британском парламенте, наиболее вероятными мерами, о которых может объявить Мэй, станут замораживание собственности российских олигархов в Лондоне и высылка нескольких российских дипломатов.

    Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

    Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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