Лавров ответил на грубость министра обороны Великобритании

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД России Сергей Лавров после заявлений главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона предположил, что ему не хватает образования.

Уильямсон ранее заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт". Уильямсон заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

"Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", — сказал Лавров.

Он также заявил, что ситуация с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании останется на совести тех, кто затеял эту беспардонную игру. "Не хочется комментировать происходящее. Пусть остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ни чем не оправданную игру на русофобском поле ", — сказал Лавров журналистам.

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"Абсолютно игнорируется наш вопрос о том, а почему не дождаться, когда, я надеюсь, поправится потерпевшая — его дочь, которая, кстати, российская гражданка. Нам о ней ничего не сообщают, хотя обязаны сообщать", — также заявил глава МИД РФ, комментируя отсутствие информации о дочери Скрипаля.