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    Лавров ответил на грубость министра обороны Великобритании

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (53)

    (обновлено: )1030282
    Министр иностранных дел России назвал министра обороны Великобритании "симпатичным молодым человеком", которому, возможно, "образования не хватает".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД России Сергей Лавров после заявлений главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона предположил, что ему не хватает образования.

    Флаги Великобритании и России
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    "Уйти и заткнуться". Новый конфликт Британии и РФ в деле Скрипаля

    Уильямсон ранее заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт". Уильямсон заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

    "Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", — сказал Лавров.

    Он также заявил, что ситуация с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании останется на совести тех, кто затеял эту беспардонную игру. "Не хочется комментировать происходящее. Пусть остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ни чем не оправданную игру на русофобском поле ", — сказал Лавров журналистам.

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    "Абсолютно игнорируется наш вопрос о том, а почему не дождаться, когда, я надеюсь, поправится потерпевшая — его дочь, которая, кстати, российская гражданка. Нам о ней ничего не сообщают, хотя обязаны сообщать", — также заявил глава МИД РФ, комментируя отсутствие информации о дочери Скрипаля.

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