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По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.