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    Скотланд-Ярд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Скотленд-Ярд
    Лондонский аэропорт закрыт из-за бомбы в Темзе
    04:36 12.02.2018
    189
    По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.
    Неизвестные распылили в торговом центре Лондона вредоносную субстанцию
    Неизвестные распылили в торговом центре Лондона "вредоносную субстанцию"
    00:53 24.09.2017
    142Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По словам представителя Скотланд-Ярда, полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию.
    Взрыв в лондонском метро
    Скотланд-Ярд: расследование теракта в лондонском метро очень сложное
    23:17 15.09.2017
    159Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Шлава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули попросил у премьер-министра разрешение привлечь к охране важных объектов военных, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.
    Заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули
    Скотланд-Ярд просит помочь разгадать тайну пальца, отрезанного 7 лет назад
    08:46 07.07.2017
    227
    Скотланд-Ярд сообщает, что отрезанный палец обнаружен 4 декабря 2010 года во дворе рядом с вокзалом "Юстон". Кому он принадлежал - так и осталось загадкой.
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Все задержанные по делу о теракте на Лондонском мосту отпущены
    00:33 06.06.2017
    76Лондон. Наезд авто на пешеходов
    В связи с терактом на Лондонском мосту, в котором погибли 7 человек, были задержаны 12 человек: семь женщин и пятеро мужчин. Всех их отпустили без предъявления обвинений.
    Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне
    Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне
    04:24 04.06.2017
    98Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По информации полиции, Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, что погибли два человека. СМИ сообщают о разном количестве погибших – от одного до семи.
    Теракт в центре Лондона
    Полиция отпустилиа шестерых задержанных в связи с терактом в Лондоне
    01:50 25.03.2017
    29Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    В Скотланд-Ярде уточнили, что под стражей остаются 58-летний мужчина, задержанный в Бирмингеме, 27-летний мужчина, задержанный в Бирмингеме, 35-летний мужчина, задержанный в Манчестере, и 32-летняя женщина, также задержанная в Манчестере.
    Стрельба у британского парламента
    Скотланд-Ярд уточнил число жертв теракта в центре Лондона
    23:31 23.03.2017
    161Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Детективы, расследующие теракт в Вестминстере, подтвердили, что 75-летний мужчина скончался сегодня после того, как система поддержания его жизнедеятельности была отключена.
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: число погибших и пострадавших возросло
    00:56 23.03.2017
    578
    Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что число раненных при теракте "составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли".
    Стрельба у британского парламента
    Атаковавший был движим идеями международного терроризма - полиция Лондона
    00:45 23.03.2017
    55Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули призвал всех "воздержаться от спекуляций и дождаться окончания расследования" происшествия.
    Стрельба у британского парламента
    Трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне - СМИ
    19:30 22.03.2017
    117Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Британские СМИ сообщают, что в результате террористического акта пострадали трое полицейских, также скончались двое ранее пострадавших гражданских.
    Полиция Лондона. Архивное фото
    В Лондоне после Brexit выросло число преступлений на почве ненависти
    02:03 06.07.2016
    107Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно данным, обнародованным Скотланд-Ярдом, в период между 24 июня и 2 июля полиция получила информацию о 599 преступлениях на почве ненависти. Исходя из этой цифры, в среднем на день приходится 67 случаев.
    Флаг Великобритании
    Вероятность терактов в Британии невысокая - глава Скотланд-Ярда
    07:57 12.01.2015
    25
    Согласно данным, на сегодня наибольшую тревогу у правоохранительных органов вызывают возвращающиеся из "горячих точек" британские мусульмане.
    Лондон - полиция у посольства Эквадора, где скрывается Джулиан Ассанж
    Охрана посольства Эквадора из-за Ассанжа обошлась Скотланд-Ярду $14 млн
    00:52 04.01.2015
    79
    Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных докумeнтов.
    Скотленд-Ярд
    Плакат с обвинениями в расизме разместили возле офиса Скотланд-Ярда
    00:53 15.12.2014
    43
    Авторы плаката напоминают об уже несколько лет обсуждаемой в британском обществе проблеме, получившей название "stop and search".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Скотленд-Ярд
    Лондонский аэропорт закрыт из-за бомбы в Темзе
    04:36 12.02.2018
    189
    По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.
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