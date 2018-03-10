По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.
По словам представителя Скотланд-Ярда, полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию.
Шлава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули попросил у премьер-министра разрешение привлечь к охране важных объектов военных, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.
В Скотланд-Ярде уточнили, что под стражей остаются 58-летний мужчина, задержанный в Бирмингеме, 27-летний мужчина, задержанный в Бирмингеме, 35-летний мужчина, задержанный в Манчестере, и 32-летняя женщина, также задержанная в Манчестере.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что число раненных при теракте "составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли".
Согласно данным, обнародованным Скотланд-Ярдом, в период между 24 июня и 2 июля полиция получила информацию о 599 преступлениях на почве ненависти. Исходя из этой цифры, в среднем на день приходится 67 случаев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.