Евросоюз поддержал позицию Великобритании по делу Скрипаля - Могерини

КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Евросоюз полностью солидарен с Великобританией в связи с "делом Скрипаля", сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам перед советом глав МИД стран Евросоюза.

"У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД — ред) Бориса Джонсона по Солсбери Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо", — сказала она.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, что Россия категорически отрицает.