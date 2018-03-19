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    Евросоюз поддержал позицию Великобритании по делу Скрипаля - Могерини

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (75)

    (обновлено: )29514
    Глава дипломатии Евросоюза выразила "крайнюю обеспокоенность" событиями, происшедшими в Солсбери, где был найден отравленным экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль и его дочь.
    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Евросоюз полностью солидарен с Великобританией в связи с "делом Скрипаля", сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам перед советом глав МИД стран Евросоюза.

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    "У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД — ред) Бориса Джонсона по Солсбери Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо", — сказала она.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.

    Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, что Россия категорически отрицает.

    Ранее МИД России объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Также закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге, запрещена деятельность Британского совета в России.
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