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    Федерика Могерини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 304
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    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США
    18:23 08.03.2018
    991
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Представительство ЕС раскрыло детали визита Могерини в Украину
    15:23 07.03.2018
    857
    Федерика Могерини проведет встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Визит продлится два дня - 11 и 12 марта.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В Киев едет верховный представитель ЕС
    19:29 05.03.2018
    410
    В ходе визита в Киев, который состоится 11-12 марта, у Федерики Могерини запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    Вывод российских войск. В ЕС сделали заявление по Сирии
    16:35 11.12.2017
    1318
    Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, конфликт в Сирии "по-прежнему продолжается, даже если некоторые хотели бы утверждать, что он закончился".
    Флаги Евросоюза и Украины
    ЕС выделит Киеву 50 млн евро для Донбасса
    16:29 08.12.2017
    86
    Сумма в размере 50 миллионов евро будет нацелена (на финансирование нужд) местного управления, экономического восстановления, "безопасности сообществ и социальной сплоченности" в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.
    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    Глава МИД ЕС указала на неэффективность борьбы с коррупцией в Украине
    16:13 08.12.2017
    159Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, на встрече с премьер-министров Владимиром Гройсманом "обсуждались некоторые события в области борьбы с коррупцией", которые вызывают беспокойство у Евросоюза.
    Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
    Могерини: мы не собираемся превращать ЕС в военный союз
    20:38 05.12.2017
    472Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, существует 16 военных и гражданских миссий ЕС, только в Африке более 10 тысяч мужчин и женщин несут службу под флагом ЕС.
    Флаги Украины и ЕС
    Очередной провал очередного "плана Маршалла"
    12:53 07.11.2017
    1683
    Несмотря на все усилия украинской дипломатии, на предстоящем в Брюсселе 24 ноября саммите ЕС-Восточное партнерство фразы о признании и поддержке евростремлений Киева ЕС тоже нет.
    Открытие Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами
    Европейский центр по борьбе с "гибридными угрозами" открылся в Хельсинки
    23:14 02.10.2017
    52
    В церемонии приняли участие президент Финляндии Саули Ниинистё, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
    Андрей Видишенко
    Запад против КНДР. Видишенко об "играх в обезьяну с гранатой"
    11:53 04.09.2017
    383Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Санкционная политика в течении всех 15 последних лет показывала свою неэффективность в отношении Северной Кореи, крайне малую эффективность, потому что КНДР научилось выживать в режиме санкций, считает Андрей Видишенко.
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Могерини и послы ЕС проводят экстренное совещание по КНДР
    16:36 14.08.2017
    812Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини объявила в пятницу о созыве внеочередного заседания комитета для обсуждения "последующих шагов касательно ситуации в КНДР".
    Европейский квартал в Брюсселе
    Глава дипломатии ЕС созывает внеочередное заседание из-за КНДР
    22:30 11.08.2017
    154Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Федерика Могерини приняла решение о созыве внеочередного заседания комитета по политике и безопасности ЕС 14 августа. По ее мнению, необходимо обсудить последующие шаги касательно ситуации в КНДР.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Украина присоединилась к решению ЕС продлить санкции против Крыма
    15:15 28.07.2017
    395
    Совет ЕС принял решение о продлении санкций против Крыма, к которому присоединились также Украина, Грузия, Албания, Норвегия и Черногория.
    Петр Порошенко и Дональд Туск на саммите Украина-ЕС в Брюсселе. Архивное фото
    В среду в Киеве стартует саммит Украина-ЕС
    06:43 12.07.2017
    382Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини
    Могерини: отмена виз для Украины даст новые возможности для обеих сторон
    05:30 12.06.2017
    346Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в отмене Евросоюзом виз для украинцев выигрывают обе стороны. Это создаст новые возможности для всех, усилит экономики, безопасность и дружбу.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон отказался говорить с Могерини после визита в Москву - СМИ
    04:51 02.06.2017
    669
    Вместо прямых переговоров с главой ведомства Рексом Тиллерсоном госдепартамент предложил Федерике Могерини связаться с директором по политическому планированию Брайаном Хуко
    Флаги ЕС и Украины
    В ЕС обсудят изменения минского формата
    14:47 23.05.2017
    983
    Специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи отметила, что минский процесс не находится на грани распада, но он уже давно не дает результатов.
    Флаг Китая
    По инициативе Китая создается новый шелковый путь
    08:16 14.05.2017
    2525
    В сентябре 2013 года Си Цзиньпин говорил о целесообразности упрощения правил торговли и инвестирования для ликвидации торговых барьеров, повышения скорости и качества экономических операций в регионе.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Могерини: отказываться от "Минска" не надо, нужно давление на Россию
    21:35 12.05.2017
    809Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По мнению главы европейской дипломатии Федерики Могерини, ЕС должен оказать поддержку Германии и Франции в "нормандском формате" и продолжить давление на Россию.
    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    ЕС намерен в ближайшие дни упростить безвиз с Украиной - Могерини
    18:42 09.05.2017
    848Европа открывает для украинцев свои границы
    Глава дипломатии ЕС на заседании Совета Безопасности сообщила, что через несколько дней Европейский Союз объявит о соглашении об упрощении визового режима с Украиной.
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    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США
    18:23 08.03.2018
    991
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Представительство ЕС раскрыло детали визита Могерини в Украину
    15:23 07.03.2018
    857
    Федерика Могерини проведет встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Визит продлится два дня - 11 и 12 марта.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В Киев едет верховный представитель ЕС
    19:29 05.03.2018
    410
    В ходе визита в Киев, который состоится 11-12 марта, у Федерики Могерини запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.
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