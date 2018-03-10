Федерика Могерини проведет встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Визит продлится два дня - 11 и 12 марта.
Сумма в размере 50 миллионов евро будет нацелена (на финансирование нужд) местного управления, экономического восстановления, "безопасности сообществ и социальной сплоченности" в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.
По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, на встрече с премьер-министров Владимиром Гройсманом "обсуждались некоторые события в области борьбы с коррупцией", которые вызывают беспокойство у Евросоюза.
Санкционная политика в течении всех 15 последних лет показывала свою неэффективность в отношении Северной Кореи, крайне малую эффективность, потому что КНДР научилось выживать в режиме санкций, считает Андрей Видишенко.
Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем.
Специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи отметила, что минский процесс не находится на грани распада, но он уже давно не дает результатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Федерика Могерини проведет встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Визит продлится два дня - 11 и 12 марта.