Названа дата, когда высланные российские дипломаты покинут Великобританию

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут страну 20 марта, сообщил российским журналистам посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Они уедут 20 числа", — сказал Яковенко.

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"Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — добавил он.

Комментируя заявления британских властей о том, что высылаемые — незаявленные сотрудники разведслужб, Яковенко заявил, что "это такая легенда, которая активно распространяется".

"Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости. Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы, но это дело все было поддержано правительством. Для того чтобы визуализировать этот откровенно недружественный, я бы сказал, враждебный шаг нужны какие-то действия. Рычагов влияния на Россию практически нет, в Великобритании они просто отсутствуют. Вот есть посольство, состав которого можно резко сократить, и для того, чтобы подать все это дело британской публике, все, естественно, должны быть названы шпионами, людьми, которые работают неизвестно на кого", — отметил посол.

"Эти люди — обычные дипломаты" — добавил он.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства "Новичок". Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

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Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела.

В среду, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.