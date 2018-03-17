Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ситуацию вокруг "дела Скрипаля". По мнению эксперта, оно ложится в канву и Стокгольмского арбитража и введения санкций против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Это все попытки атаки Запада на Путина во время избирательной кампании. Эти попытки имели цель создать внутренний межэлитарный кризис во время избирательной кампании. Это попытки сегодня имеют дальнейшую цель – отравлять окружение во время чемпионата мира по футболу. Особой мотивации травить агента, который много лет назад был выдан Британии, за несколько недель до выборов президента – я особой логики в этих процессах не вижу. Вообще не доказан факт применения конкретного вещества", –– сказал Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он считает, что это "пинки Путину — элементы дальнейшего противостояния между Западом и РФ".

"Для Украины это все плохие знаки. Потому что это означает очередные витки эскалации между Россией и Западом, а поскольку мы являемся одним из полей наиболее острого противостояния между Россией и Западом, скорее всего, отголоски этого противостояния будут слышать и в Украине в том числе", – добавил эксперт.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, однако данных по делу Москве все еще не предоставлены. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.

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